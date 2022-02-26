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    Кармело Энтони упустил возможность вывести «Лейкерс» вперед на последних секундах матча с «Клипперс»

    Теги Леброн Джеймс Кармело Энтони Клипперс Лейкерс НБА видео Баскетбол

    «Лейкерс» неудачно провели решающую атаку на последних секундах матча с «Клипперс» (102:105).

    При счете 102:103 Леброн Джеймс после дабл-тима сделал передачу на Кармело Энтони, который совершил неточный бросок из-за дуги. Подбор остался за «Клипперс», Реджи Джексон затем реализовал два тактических фола. 

    Ключевая атака состоялась после двух длительных просмотров судьями повторов спорных моментов. Арбитры сперва определили, что Джеймс заступил в аут. Затем выяснилось, что «Клипперс» нарушили правило 8 секунд за 17,8 секунды до завершения четвертой четверти.

    На последней секунде встречи при 102:105 Джеймс исполнил еще один неточный 3-очковый. 

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