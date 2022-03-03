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    Лука Дончич и Демар Дерозан – лучшие игроки по итогам февраля

    Теги Чикаго Даллас НБА Демар Дерозан Лука Дончич Баскетбол

    Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич и форвард «Чикаго» Демар Дерозан признаны лучшими игроками февраля в Западной и Восточной конференциях соответственно.

    Дончич провел минувший месяц с показателями 34,7 очка, 10,3 подбора и 8,8 передачи в среднем за матч. «Мэверикс» выиграли семь матчей из десяти.

    Дерозан помог «Буллс» одержать восемь побед в 13 матчах, набирая в среднем 34,2 очка, 6,2 подбора и 5,2 передачи.

    Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф

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