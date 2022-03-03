Лука Дончич и Демар Дерозан – лучшие игроки по итогам февраля

Разыгрывающий и форвард Демар Дерозан признаны лучшими игроками февраля в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Дончич провел минувший месяц с показателями 34,7 очка, 10,3 подбора и 8,8 передачи в среднем за матч. «Мэверикс» выиграли семь матчей из десяти.

Дерозан помог «Буллс» одержать восемь побед в 13 матчах, набирая в среднем 34,2 очка, 6,2 подбора и 5,2 передачи.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф