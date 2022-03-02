Фрэнк Вогель: «Не знаю, можно ли сыграть против Луки лучше, чем мы сегодня сыграли»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал домашнее поражение от «Далласа» (104:109).
«Я не знаю, можно ли сыграть против Луки лучше, чем мы сегодня сыграли.
Наши парни боролись изо всех сил. Наши запасные сегодня сражались, но в решающий момент Лука забросил несколько мячей подряд.
Мы сыграли недостаточно хорошо. Обидно. Все парни очень расстроены. Мы выкладываемся по полной», – заявил Вогель.
Дончич набрал 7 очков в четвертой четверти и завершил матч с 25 очками.
20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой