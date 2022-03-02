Фрэнк Вогель: «Не знаю, можно ли сыграть против Луки лучше, чем мы сегодня сыграли»

Главный тренер «Лейкерс» прокомментировал домашнее поражение от (104:109).

«Я не знаю, можно ли сыграть против Луки лучше, чем мы сегодня сыграли.

Наши парни боролись изо всех сил. Наши запасные сегодня сражались, но в решающий момент Лука забросил несколько мячей подряд.

Мы сыграли недостаточно хорошо. Обидно. Все парни очень расстроены. Мы выкладываемся по полной», – заявил Вогель.

Дончич набрал 7 очков в четвертой четверти и завершил матч с 25 очками.

20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой