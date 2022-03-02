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    Фрэнк Вогель: «Не знаю, можно ли сыграть против Луки лучше, чем мы сегодня сыграли»

    Теги Даллас Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Лука Дончич Баскетбол

    Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал домашнее поражение от «Далласа» (104:109).

    «Я не знаю, можно ли сыграть против Луки лучше, чем мы сегодня сыграли.

    Наши парни боролись изо всех сил. Наши запасные сегодня сражались, но в решающий момент Лука забросил несколько мячей подряд.

    Мы сыграли недостаточно хорошо. Обидно. Все парни очень расстроены. Мы выкладываемся по полной», – заявил Вогель.

    Дончич набрал 7 очков в четвертой четверти и завершил матч с 25 очками.

    20 лет назад «Лейкерс» уже собирали суперкоманду из ветеранов. Это закончилось ядерной зимой

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