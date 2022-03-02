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    Лука Дончич: «Джа Морэнт – невероятный игрок с невероятными навыками»

    Теги Даллас Мемфис НБА Лука Дончич Джа Морэнт Баскетбол

    Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич восхитился игрой Джа Морэнта («Мемфис») во вчерашнем матче против «Сан-Антонио» (118:105).

    «Я видел его данк и бросок на последней секунде. Потрясающе.

    В этом сезоне он играет изумительно, на уровне MVP. Все увидели в этом сезоне, что он из себя представляет. Он невероятный игрок с невероятными навыками, и на него интересно смотреть», – сказал Дончич.

    Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Теперь его 52 очка – в одном ряду с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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