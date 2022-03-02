Вассилис Спанулис: «Счастлив, что вдохновил такого феноменального игрока, как Лука Дончич»

Прославленный греческий разыгрывающий Вассилис Спанулис гордится тем, что вдохновил восходящую звезду «Далласа» Луку Дончичу на игру в баскетбол.
«Для меня большая честь слышать, как один из величайших игроков в мире говорит, что он начал играть в баскетбол благодаря мне.
Мои дети следят за ним, и я счастлив, что вдохновил такого феноменального игрока», – сказал трехкратный чемпион Евролиги.
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