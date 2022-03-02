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    Вассилис Спанулис: «Счастлив, что вдохновил такого феноменального игрока, как Лука Дончич»

    Теги Даллас Вассилис Спанулис Turkish Airlines EuroLeague НБА Лука Дончич Баскетбол

    Прославленный греческий разыгрывающий Вассилис Спанулис гордится тем, что вдохновил восходящую звезду «Далласа» Луку Дончичу на игру в баскетбол.

    «Для меня большая честь слышать, как один из величайших игроков в мире говорит, что он начал играть в баскетбол благодаря мне.

    Мои дети следят за ним, и я счастлив, что вдохновил такого феноменального игрока», – сказал трехкратный чемпион Евролиги.

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