Вассилис Спанулис: «Счастлив, что вдохновил такого феноменального игрока, как Лука Дончич»

Прославленный греческий разыгрывающий гордится тем, что вдохновил восходящую звезду на игру в баскетбол.

«Для меня большая честь слышать, как один из величайших игроков в мире говорит, что он начал играть в баскетбол благодаря мне.

Мои дети следят за ним, и я счастлив, что вдохновил такого феноменального игрока», – сказал трехкратный чемпион .

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