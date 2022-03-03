Джош Гидди и Скотти Барнс – лучшие новички февраля

Разыгрывающий «Оклахомы» и форвард признаны лучшими новичками февраля в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Гидди, шестой номер драфта-2021, получил четвертую подряд награду новичку месяца. В минувшем месяце он набирал 16,3 очка, 8,7 подбора (1-й среди новичков) и 7,7 передачи (1-й среди новичков).

Барнс, четвертый номер драфта, занял пятое место среди новичков по результативности (15,2 очка за игру), четвертое по подборам (6,8), третье по перехватам (1,5) и девятое по дабл-даблам.

Мобли – уже лидер мощной защиты, Каннингем чересчур самоуверен, Джейлен Грин – провал. Кто станет лучшим новичком этого года в НБА