Леброн Джеймс: «Джош Гидди очень хорош. У него отличное видение площадки»

Звездный форвард похвалил новичка «Оклахомы» .

«Он очень, очень, очень хорош. У него отличный темп игры. Отличное видение площадки. Мне всегда нравились защитники, ориентированные на передачу, которые предугадывают то, что потом происходит.

Джош — один из тех, кто видит игру намного быстрее, чем многие парни на площадке, и он это продемонстрировал. Кажется, он сделал три трипл-дабла подряд, и он играет в красивый баскетбол», – сказал Леброн.

Мобли – уже лидер мощной защиты, Каннингем чересчур самоуверен, Джейлен Грин – провал. Кто станет лучшим новичком этого года в НБА