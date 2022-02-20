Леброн Джеймс: «Джош Гидди очень хорош. У него отличное видение площадки»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс похвалил новичка «Оклахомы» Джоша Гидди.
«Он очень, очень, очень хорош. У него отличный темп игры. Отличное видение площадки. Мне всегда нравились защитники, ориентированные на передачу, которые предугадывают то, что потом происходит.
Джош — один из тех, кто видит игру намного быстрее, чем многие парни на площадке, и он это продемонстрировал. Кажется, он сделал три трипл-дабла подряд, и он играет в красивый баскетбол», – сказал Леброн.
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