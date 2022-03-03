Артем Параховский покинул «Парму». В команде не осталось легионеров

Белорусский центровой покинул . В составе пермской команды не осталось легионеров, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Супруга баскетболиста, которая является полячкой, убедила его уехать из России.

Ранее «Парму» покинули игроки Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Джеремайя Хилл, Марцель Понитка и Марекс Мейерис, а также главный тренер команды Казис Максвитис.

На данный момент клуб с показателями 5-4 идет на пятом месте в таблице лиги ВТБ.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов