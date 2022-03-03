Артем Параховский покинул «Парму». В команде не осталось легионеров

Теги Артем Параховский Единая лига ВТБ Парма-Париматч Баскетбол

Белорусский центровой Артем Параховский покинул «Парму». В составе пермской команды не осталось легионеров, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Супруга баскетболиста, которая является полячкой, убедила его уехать из России.

Ранее «Парму» покинули игроки Адас Юшкявичюс, Эйгирдас Жукаускас, Джеремайя Хилл, Марцель Понитка и Марекс Мейерис, а также главный тренер команды Казис Максвитис.

На данный момент клуб с показателями 5-4 идет на пятом месте в таблице Единой лиги ВТБ.

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