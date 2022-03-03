«Жальгирис» организовал доставку в Украину лекарств на 18 тысяч евро

Каунасский вместе с тремя другими компаниями организовал доставку в Украину лекарств на 18 тысяч евро, сообщает BasketNews.

«Мы видим, насколько сильно чувство единства. Сотрудники нашей организации вносят свой вклад по-разному — одни записались, чтобы принимать украинцев у себя дома, другие оказают финансовую или материальную поддержку. Если есть возможность, мы приглашаем вас внести свой вклад и помочь Украине любым возможным способом», – заявил генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.

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