Нильс Гиффи: «На данный момент правильное решение — не играть в одном турнире с российскими клубами»

Немецкий форвард «Жальгириса» Нильс Гиффи поддержал решение Евролиги и ФИБА исключить российские клубы и сборные из всех турниров.
«Спортивные и культурные мероприятия — это возможность объединить людей из разных стран. Но на данный момент правильное решение — не играть в одном турнире с российскими клубами.
Нельзя, чтобы Евросоюз вводил санкции против России, а потом мы продолжали играть с российскими клубами», — заявил Гиффи.
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