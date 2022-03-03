Нильс Гиффи: «На данный момент правильное решение — не играть в одном турнире с российскими клубами»

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Немецкий форвард «Жальгириса» Нильс Гиффи поддержал решение Евролиги и ФИБА исключить российские клубы и сборные из всех турниров.

«Спортивные и культурные мероприятия — это возможность объединить людей из разных стран. Но на данный момент правильное решение — не играть в одном турнире с российскими клубами.

Нельзя, чтобы Евросоюз вводил санкции против России, а потом мы продолжали играть с российскими клубами», — заявил Гиффи. 

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