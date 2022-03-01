Евролига. «Панатинаикос» – «Жальгирис», «Маккаби» сыграет с «Басконией»

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Во вторник, 1 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 греческий «Панатинаикос» примет литовский «Жальгирис».

Израильский «Маккаби» дома сыграет с испанской «Басконией».

Евролига

Регулярный чемпионат  

Панатинаикос OPAP Греция  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
1 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Маккаби Плейтика Израиль  –  Битси Баскония Испания
Дата проведения
1 марта, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 20-5, Реал Испания – 20-6, Милан Италия – 17-8, Олимпиакос Греция – 15-9, Зенит Россия – 14-9, ЦСКА Россия – 14-10, Фенербахче Турция – 12-12, УНИКС Россия – 13-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Монако Монако – 14-13, Бавария Германия – 12-12, Маккаби Плейтика Израиль – 11-13, Црвена Звезда Сербия – 10-15, Альба Германия – 9-16, Виллербан Франция – 9-17, Баскония Испания – 7-17, Панатинаикос Греция – 7-17, Жальгирис Литва – 5-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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