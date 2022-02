Айзейя Томас вернулся в G-лигу и повторил рекорд сезона по результативности

Разыгрывающий Айзейя Томас вернулся в команду G-лиги «Грэнд Рэйпидс Голд».

В первом матче после возвращения против «Винди Сити» (116:117 ОТ) Томас набрал 45 очков, повторив рекорд сезона Лиги развития по результативности.

33-летний Томас за 39 минут реализовал 14 из 27 с игры. В его активе 3 подбора и 5 передач.

Томас в нынешнем сезоне успел провести один матч за «Грэнд Рэйпидс Голд», прежде чем его вызвали в «Лейкерс».

Дзиро Румата. Как «Миннесота» меняется к финальной стадии сезона

Too good for the G League! Isaiah Thomas dropped 45 points in his first game back! (tied G League scoring record for this season) @isaiahthomas pic.twitter.com/ACmHAQDGwP