Этторе Мессина в шутку вспомнил о словах Эргина Атамана после завоевания Кубка Италии

Главный тренер отдал должное коллеге из Эргину Атаману после победы в Кубке Италии.

«Ну что, Атаман, мы выиграли кубок», – произнес Мессина с улыбкой.

В середине января Атаман после удаления в выездном матче с «Барселоной» демонстрировал жест с поднятым трофеем и кричал «Я выиграл кубок».

