Этторе Мессина: «Не согласен с теми, кто говорит, что спорт должен оставаться вне политики»

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина считает, что спорт не должен оставаться вне политики.

«Я не согласен с теми, кто говорит, что спорт должен оставаться вне политики. Все, что мы делаем в жизни, является политикой.

Любая позиция, которую мы занимаем, является политикой. Нет такой вещи, как спорт, который притворяется, будто это такой мир сам по себе», – заявил Мессина.

Евролига приняла решение приостановить участие в своих турнирах «Зенита», «Локомотива-Кубань», УНИКСа и ЦСКА в связи с ситуацией на Украине.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» выпустил официальное заявление, в котором говорилось, что «Баскетбол должен быть вне политики».

Сегодня сообщалось, что «Зенит» хочет включать перед матчами Лиги ВТБ гимны России, Беларуси и Казахстана «в целях пропаганды патриотических ценностей и государственных символов Российской Федерации».

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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