«Виртус» проявляет интерес к Джордану Мики

Итальянский «Виртус» заинтересован в подписании форварда «Зенита» Джордана Мики.
Как отмечает греческий инсайдер Георгиос Заккас, «Виртус» внимательно следит за контрактной ситуацией Мики и сможет пригласить игрока в случае расторжения нынешнего соглашения с российским клубом.
Ранее сообщалось об интересе итальянского клуба к защитнику ЦСКА Даниэлю Хэкетту, контракт которого истекает летом 2022 года.
Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине.