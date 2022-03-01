«Виртус» проявляет интерес к Джордану Мики

Итальянский «Виртус» заинтересован в подписании форварда .

Как отмечает греческий инсайдер Георгиос Заккас, внимательно следит за контрактной ситуацией Мики и сможет пригласить игрока в случае расторжения нынешнего соглашения с российским клубом.

Ранее сообщалось об интересе итальянского клуба к защитнику ЦСКА Даниэлю Хэкетту, контракт которого истекает летом 2022 года.

Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине.