«Виртус» проявляет интерес к Джордану Мики

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Итальянский «Виртус» заинтересован в подписании форварда «Зенита» Джордана Мики.

Как отмечает греческий инсайдер Георгиос Заккас, «Виртус» внимательно следит за контрактной ситуацией Мики и сможет пригласить игрока в случае расторжения нынешнего соглашения с российским клубом.

Ранее сообщалось об интересе итальянского клуба к защитнику ЦСКА Даниэлю Хэкетту, контракт которого истекает летом 2022 года.

Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией на Украине.

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