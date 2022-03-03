Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2022

В четверг, 3 марта, состоялась жеребьевка группового этапа женского чемпионата мира-2022, который пройдет в Сиднее с 22 сентября по 1 октября.

Двенадцать сборных были разделены на две группы, где сыграют между собой в один круг. Четыре лучшие команды из каждой шестерки выйдут в плей-офф, который начнется с 1/4 финала.

Группа A. Бельгия, Китай, Босния и Герцеговина, 12-я команда*, Корея, США.

Группа B. Франция, Сербия, Япония, Нигерия, Канада, Австралия.

* ФИБА отстранила все российские клубы и сборные от своих турниров. 12-го участника финального турнира определит Центральное бюро ФИБА.

Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления. Следующее заседание совета запланировано на 25 марта.

Женская сборная России впервые за 12 лет вышла на чемпионат мира