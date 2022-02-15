Раиса Мусина: «Каждый в сборной хотел поехать на чемпионат мира и сделал все ради победы»

Форвард сборной России Раиса Мусина поделилась впечатлениями от матча с Пуэрто-Рико (104:68), который принес команде путевку на чемпионат мира-2022.

– Горжусь всеми девчонками, которые прошли с командой этот путь. Он начинался прошлым летом на Евробаскете, и приятно ощущать, что то, ради чего мы бились во Франции и Испании, стало реальностью. Мы наконец-то едем в Сидней! Благодарим всех, кто болел за нас у телевизоров, несмотря на то, что матч начинался в 2 часа ночи по Москве. Мы вас чувствуем, вы в нашем сердце, Россия – номер один! Без вашей поддержки мы не смогли бы так биться.

– В этой квалификации вы были капитаном сборной. Как настраивали команду на игру с Пуэрто-Рико?

– Все знали, зачем мы тут собрались и ради чего работаем, тут не требовался дополнительный настрой. Каждый игрок хотел поехать на чемпионат мира и сделал все ради этой победы.

– Тяжело ли было выбросить из головы «-23» от Бельгии, особенно учитывая, что до игры с Пуэрто-Рико оставались сутки?

– Сразу после ухода с паркета мы ту игру забыли. Заранее понимали, что судьбу путевки в Австралию решит матч с пуэрториканками. Если бы оставили с Бельгией все силы – на Пуэрто-Рико их могло и не хватить. Так что где-то я даже рада столь плохой игре с бельгийками, потому что за ночь мы смогли все перестроить. Больше действовать командно, находить открытые броски.

– Отдельное достижения – что сборная добыла эту путевку без своего лидера Марии Вадеевой.

– Конечно, Маши нам не хватает – и как игрока, и как души команды. Мы все ее любим. Зато летом все будет классно: соберемся перед Кубком мира все вместе и, надеюсь, в Австралии сыграем сильнейшим составом.

Что нужно знать о квалификации сборной России в Доминикане. Последний шаг к выходу на чемпионат мира