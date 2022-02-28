«Зенит» разрешил иностранным игрокам и тренерам покинуть расположение клуба

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«Зенит» разрешил всем своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию.

Как сообщает BasketNews, иностранные представители питерского клуба получили возможность покинуть страну, если не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними не расторгаются.

Первыми «Зенит» покинули американец Шабазз Напьер, а также литовцы Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис. 

В команде остались легионеры Тайсон Картер, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Коннер Фрэнкэмп, Матеуш Понитка, Алекс Пойтресс и Джордан Мики.

В тренерском штабе представлены испанцы Хави Паскуаль и Иньиго Зорсано, грек Адамантиос Паганиотопулос и его соотечественник, спортивный директор Манос Пападопулос.

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