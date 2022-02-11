«Начнем со слова «трофей», запоминайте». ЦСКА и «Зенит» устроили перепалку в твиттере

Теги ЦСКА Зенит Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Альба Единая лига ВТБ соцсети Баскетбол

ЦСКА и «Зенит» в четверг проиграли свои матчи в Евролиге «Маккаби» и «Альбе» соответственно.

Твиттер-аккаунты двух клубов устроили небольшую перепалку в твиттере.

ЦСКА: Вопрос на засыпку: «буханка» или «батон»? «Бадлон» или «водолазка»? «Поребрик» или «бордюр»? «Подъезд» или «парадная»? «Раздельный сбор мусора» или «Парнас»?

«Зенит»: Вы после хорошей игры решили увеличить свой словарный запас?

ЦСКА: Да! Поможем и вам! Начнем со слова «трофей», запоминайте

«Зенит»: После этого слова идет «эффективность»

ЦСКА: А вы откуда это слово знаете?

«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные