«Начнем со слова «трофей», запоминайте». ЦСКА и «Зенит» устроили перепалку в твиттере

ЦСКА и «Зенит» в четверг проиграли свои матчи в Евролиге «Маккаби» и «Альбе» соответственно.
Твиттер-аккаунты двух клубов устроили небольшую перепалку в твиттере.
ЦСКА: Вопрос на засыпку: «буханка» или «батон»? «Бадлон» или «водолазка»? «Поребрик» или «бордюр»? «Подъезд» или «парадная»? «Раздельный сбор мусора» или «Парнас»?
«Зенит»: Вы после хорошей игры решили увеличить свой словарный запас?
ЦСКА: Да! Поможем и вам! Начнем со слова «трофей», запоминайте
«Зенит»: После этого слова идет «эффективность»
ЦСКА: А вы откуда это слово знаете?
«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала