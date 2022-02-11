«Начнем со слова «трофей», запоминайте». ЦСКА и «Зенит» устроили перепалку в твиттере

ЦСКА и в четверг проиграли свои матчи в и «Альбе» соответственно.

Твиттер-аккаунты двух клубов устроили небольшую перепалку в твиттере.

ЦСКА: Вопрос на засыпку: «буханка» или «батон»? «Бадлон» или «водолазка»? «Поребрик» или «бордюр»? «Подъезд» или «парадная»? «Раздельный сбор мусора» или «Парнас»?

«Зенит»: Вы после хорошей игры решили увеличить свой словарный запас?

ЦСКА: Да! Поможем и вам! Начнем со слова «трофей», запоминайте

«Зенит»: После этого слова идет «эффективность»

ЦСКА: А вы откуда это слово знаете?

«Хотя бы мы не сдались». ЦСКА превратился в прошлогодние «Химки» и уже сливает командам из подвала