«Маккаби Тель-Авив» предложит контракт Хавьеру Паскуалю, если тот решит покинуть «Зенит»

предложит контракт главному тренеру Хавьеру Паскуалю, если тот решит покинуть петербургский клуб, сообщает израильское издание Israel Hayom.

Несколько лет назад представители тель-авивского клуба уже встречались с испанским специалистом, но переговоры не увенчались успехом. Недавно «Маккаби» отправил в отставку главного тренера Яниса Сферопулоса.

Иностранные игроки и тренеры в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности в связи с ситуацией в Украине.

временно отстранила все российские команды от участия в турнире.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов