Болельщики «Торонто» освистали Горана Драгича

Во время матча между «Рэпторс» и «Нетс» в Торонто местные болельщики освистали разыгрывающего соперника .

Словенец начинал сезон в , но провел за команду всего пять матчей, набирая в среднем 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи. Перед дедлайном обменов «Рэпторс» отправили Драгича в «Сперс», которые затем выкупили его контракт. Став свободным агентом, Драгич подписал соглашение с .

«Нетс» проиграли «Рэпторс» со счетом 108:109. Драгич вышел со скамейки запасных и набрал 10 очков.

Fans heard booing as Goran Dragic enters the game and touches the ball for the first time. pic.twitter.com/kkEXiubiOb