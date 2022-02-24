Горан Драгич: «Бруклин» будет бороться за титул. Нэш был моим ментором в начале карьеры»

Разыгрывающий «Нетс» объяснил, почему решил подписать контракт с бруклинской командой.

«На меня претендовали шесть команд. Не буду называть их, но да, это были претенденты на титул. Я выбрал , потому что у этой команды есть реальный шанс побороться за титул. У меня будет возможность играть вместе с Кайри, Кей Ди, Беном Симмонсом, Олдриджем. И, конечно, Стив. Он был для меня ментором. Когда-то я пришел в лигу и играл вместе с ним. Было бы здорово и завершить вместе с ним», – сказал Драгич.

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