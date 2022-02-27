Горан Драгич набрал 6 очков в дебютном матче за «Бруклин»

Словенский разыгрывающий в субботу провел дебютный матч в составе .

В гостевой встрече с , которая завершилась победой «Нетс» (126:123), Драгич вышел со скамейки запасных, набрав 6 очков, 3 подбора и 2 передачи за 14 минут.

Свои первые очки за «Нетс» словенец набрал броском из-за дуги за 2:38 до конца первой четверти.

Драгич начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока. Став свободным агентом, Драгич заключил с «Бруклином» контракт до конца сезона.

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