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    Горан Драгич набрал 6 очков в дебютном матче за «Бруклин»

    Теги Милуоки Бруклин НБА видео Горан Драгич Баскетбол

    Словенский разыгрывающий Горан Драгич в субботу провел дебютный матч в составе «Бруклина».

    В гостевой встрече с «Милуоки», которая завершилась победой «Нетс» (126:123), Драгич вышел со скамейки запасных, набрав 6 очков, 3 подбора и 2 передачи за 14 минут.

    Свои первые очки за «Нетс» словенец набрал броском из-за дуги за 2:38 до конца первой четверти.

    Драгич начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока. Став свободным агентом, Драгич заключил с «Бруклином» контракт до конца сезона.

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