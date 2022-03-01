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    Аллен Айверсон: «Рано или поздно Джа Морэнт станет MVP»

    Теги Аллен Айверсон Мемфис НБА фото Джа Морэнт Баскетбол

    Самый ценный игрок НБА в сезоне-2000/01 Аллен Айверсон считает, что разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт обязательно повторит его достижение.

    «Рано или поздно», – написал Айверсон в твиттере.

    Прославленный игрок «Филадельфии» выложил фотографию с принадлежащим ему призом MVP и майкой Морэнта.

    Морэнт в понедельник набрал рекордные для себя 52 очка в победной встрече с «Сан-Антонио».

    Звезду НБА обвиняют в мошенничестве с NFT-токенами. Получил 1,5 млн – подарил по майке с автографом

    Твиттер Аллена Айверсона

     

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