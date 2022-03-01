Аллен Айверсон: «Рано или поздно Джа Морэнт станет MVP»

Самый ценный игрок НБА в сезоне-2000/01 Аллен Айверсон считает, что разыгрывающий обязательно повторит его достижение.

«Рано или поздно», – написал Айверсон в твиттере.

Прославленный игрок «Филадельфии» выложил фотографию с принадлежащим ему призом MVP и майкой Морэнта.

Морэнт в понедельник набрал рекордные для себя 52 очка в победной встрече с «Сан-Антонио».

Звезду НБА обвиняют в мошенничестве с NFT-токенами. Получил 1,5 млн – подарил по майке с автографом

Твиттер Аллена Айверсона