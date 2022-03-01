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    Джа Морэнт исполнил невероятный баззер в матче со «Сперс»

    Теги Мемфис Сан-Антонио НБА видео Джа Морэнт Баскетбол

    Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт стал автором невероятного попадания под сирену в матче с «Сан-Антонио» (118:105).

    За 0,4 секунды до завершения второй четверти Стивен Адамс сделал передачу через всю площадку, Морэнт поймал мяч и в прыжке переправил его в кольцо.

    На счету Морэнта 52 очка, что является его личным рекордом.

    За 34 минуты Джа реализовал 22 из 30 с игры, включая 4 из 4 из-за дуги, а также 4 из 7 с линии. 

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