Джа Морэнт исполнил невероятный баззер в матче со «Сперс»

Разыгрывающий стал автором невероятного попадания под сирену в матче с (118:105).

За 0,4 секунды до завершения второй четверти Стивен Адамс сделал передачу через всю площадку, Морэнт поймал мяч и в прыжке переправил его в кольцо.

На счету Морэнта 52 очка, что является его личным рекордом.

За 34 минуты Джа реализовал 22 из 30 с игры, включая 4 из 4 из-за дуги, а также 4 из 7 с линии.

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