Джа Морэнт обновил личный рекорд результативности в матче со «Сперс» – 52 очка

Разыгрывающий обновил личный рекорд результативности в матче с (118:105).

На счету Морэнта 52 очка.

За 34 минуты Джа реализовал 22 из 30 с игры, включая 4 из 4 из-за дуги, а также 4 из 7 с линии. В его активе также 7 подборов и 2 передачи при 4 потерях.

Предыдущий рекорд Морэнта – 46 очков – был установлен в субботней встрече с «Чикаго».

Игрок «Гризлис» впервые в истории набрал 50 очков в одном матче НБА.

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