Реджи Миллер упрашивал Джа Морэнта принять участие в данк-контесте 2023 года

Легендарный игрок НБА Реджи Миллер во время звезд в Кливленде пообщался с разыгрывающим .

Миллер в ироничном стиле стал просить одного из самых ярких данкеров лиги принять участие в контесте 2023 года.

«Я очень прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, стань участником конкурса в следующем году», – заявил Миллер.

«Я не уверен, что 3-метровое кольцо достаточно высокое», – пошутил в ответ Морэнт.

Конкурс данков в Кливленде по общему мнению болельщиков и экспертов признан неудачным.

Reggie begging Ja Morant to be in the slam dunk contest pic.twitter.com/l9KKrL7XhN