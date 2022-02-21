Реджи Миллер упрашивал Джа Морэнта принять участие в данк-контесте 2023 года

Легендарный игрок НБА Реджи Миллер во время Матча звезд в Кливленде пообщался с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.
Миллер в ироничном стиле стал просить одного из самых ярких данкеров лиги принять участие в контесте 2023 года.
«Я очень прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, стань участником конкурса в следующем году», – заявил Миллер.
«Я не уверен, что 3-метровое кольцо достаточно высокое», – пошутил в ответ Морэнт.
Конкурс данков в Кливленде по общему мнению болельщиков и экспертов признан неудачным.
Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство
Reggie begging Ja Morant to be in the slam dunk contest pic.twitter.com/l9KKrL7XhN— Ⓜ️𝕒𝕣𝕔𝕦𝕤𝔻 ▶️ (@_MarcusD3_) February 21, 2022