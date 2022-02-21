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    Реджи Миллер упрашивал Джа Морэнта принять участие в данк-контесте 2023 года

    Теги Мемфис НБА видео Реджи Миллер Матч всех звезд НБА Джа Морэнт Баскетбол

    Легендарный игрок НБА Реджи Миллер во время Матча звезд в Кливленде пообщался с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.

    Миллер в ироничном стиле стал просить одного из самых ярких данкеров лиги принять участие в контесте 2023 года.

    «Я очень прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, стань участником конкурса в следующем году», – заявил Миллер.

    «Я не уверен, что 3-метровое кольцо достаточно высокое», – пошутил в ответ Морэнт.

    Конкурс данков в Кливленде по общему мнению болельщиков и экспертов признан неудачным.

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