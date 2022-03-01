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    Расселл Уэстбрук – об освистывании со стороны болельщиков «Лейкерс»: «Я не буду думать об этом дома. У меня дома трое прекрасных детей и жена»

    Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА болельщики Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук на пресс-конференции после разгромного поражения от «Нового Орлеана» (95:123) прокомментировал то, что его освистали собственные болельщики.

    «Буду ли я думать об этом дома? Нет, у меня дома трое прекрасных детей и жена. Я точно не буду думать о болельщиках дома. Пусть те, кто нас освистывал, думают об этом дома.

    Я совсем не переживаю об этом. Это ничего для меня не значит», – сказал Уэстбрук.

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