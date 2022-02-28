Наверх
Sports.ru NBA

    Расселл Уэстбрук: «Соперники «Лейкерс» просто отдают больше сил, чем мы, это работает. Мы не должны допускать такое»

    Теги Лейкерс Новый Орлеан НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук прокомментировал освистывание со стороны болельщиков в Лос-Анджелесе во второй половине матча с «Пеликанс» (95:123).

    На счету Уэстбрука 16 очков при 7 потерях.

    «Соперники «Лейкерс» просто приезжают сюда и отдают на площадке больше сил, чем мы. Мне кажется, об этом сказано в их скаутских отчетах – просто выкладывайтесь сильнее, чем они, а там посмотрим, что из этого выйдет. И это работает. У нас должна быть решимость, что подобное нельзя допускать на нашей домашней площадке, иначе ничего так и не изменится.

    Промахи и попадания, это все часть игры. Но что касается самоотдачи, мы не можем себе позволять не выкладываться на площадке», – заявил Уэстбрук.

    Споэльстра, Керр или Нерс? Определяем лучшего тренера в НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные