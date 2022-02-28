Расселл Уэстбрук: «Соперники «Лейкерс» просто отдают больше сил, чем мы, это работает. Мы не должны допускать такое»

Разыгрывающий прокомментировал освистывание со стороны болельщиков в Лос-Анджелесе во второй половине матча с «Пеликанс» (95:123).

На счету Уэстбрука 16 очков при 7 потерях.

«Соперники «Лейкерс» просто приезжают сюда и отдают на площадке больше сил, чем мы. Мне кажется, об этом сказано в их скаутских отчетах – просто выкладывайтесь сильнее, чем они, а там посмотрим, что из этого выйдет. И это работает. У нас должна быть решимость, что подобное нельзя допускать на нашей домашней площадке, иначе ничего так и не изменится.

Промахи и попадания, это все часть игры. Но что касается самоотдачи, мы не можем себе позволять не выкладываться на площадке», – заявил Уэстбрук.

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