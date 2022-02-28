Евгений Богачев: «Всех игроков и тренеров иностранцев будем отправлять по домам»

Теги УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Евгений Богачев Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что казанский клуб планирует отпустить иностранных игроков домой после решения Евролиги о временном отстранении российских команд от участия в турнире.

«Потратили 8 млн рублей на чартер, вчера нам еще сказали, что игра будет. Сейчас всех игроков и тренеров иностранцев будем отправлять по домам, все напуганы.

Решение такое есть, что поделать. Будем надеяться, что это все не затянется», – сказал Богачев.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство

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