Евгений Богачев: «Всех игроков и тренеров иностранцев будем отправлять по домам»

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что казанский клуб планирует отпустить иностранных игроков домой после решения Евролиги о временном отстранении российских команд от участия в турнире.

«Потратили 8 млн рублей на чартер, вчера нам еще сказали, что игра будет. Сейчас всех игроков и тренеров иностранцев будем отправлять по домам, все напуганы.

Решение такое есть, что поделать. Будем надеяться, что это все не затянется», – сказал Богачев.

Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению цена-качество, а еще чудовищное неравенство