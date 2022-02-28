«Зенит», УНИКС и ЦСКА обратились к Евролиге с просьбой о переносе матчей в турнире на месяц (SDNA)

Российские клубы , и обратились к Евролиге с просьбой о переносе своих ближайших матчей в турнире на один месяц.

Об этом сообщает SDNA.

Клубы направили в Евролигу совместное письмо.

В связи с событиями на Украине Евролига ранее приняла решение о переносе домашних матчей российских команд на нейтральные площадки.

Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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