«Зенит», УНИКС и ЦСКА обратились к Евролиге с просьбой о переносе матчей в турнире на месяц (SDNA)

Теги происшествия ЦСКА УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague Баскетбол

Российские клубы «Зенит», УНИКС и ЦСКА обратились к Евролиге с просьбой о переносе своих ближайших матчей в турнире на один месяц.

Об этом сообщает SDNA.

Клубы направили в Евролигу совместное письмо.

В связи с событиями на Украине Евролига ранее приняла решение о переносе домашних матчей российских команд на нейтральные площадки.

Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Что теперь будет с нашим спортом? Тур РПЛ и финал Лиги чемпионов в Питере под вопросом, Клэбо просит перенести лыжный Кубок мира из Тюмени

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные