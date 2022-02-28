Александар Везенков – MVP февраля в Евролиге

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Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков признан MVP февраля в Евролиге.

26-летний игрок в прошедшем месяце лидировал в «Олимпиакосе» как по результативности, так и по индексу эффективности, при этом греческая команда выиграла три матча из четырех.

Везенков впервые признан MVP месяца за семь лет карьеры, а также стал первым игроком «Олимпиакоса», удостоенным этой награды, после Георгиоса Принтезиса (2015).

«Нам необходим игрок, способный забить и организовать атаку». ЦСКА полгода гонялся за наследником Стива Нэша и будет платить ему 6 млн

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