Александар Везенков – MVP февраля в Евролиге

Форвард «Олимпиакоса» признан MVP февраля в .

26-летний игрок в прошедшем месяце лидировал в «Олимпиакосе» как по результативности, так и по индексу эффективности, при этом греческая команда выиграла три матча из четырех.

Везенков впервые признан MVP месяца за семь лет карьеры, а также стал первым игроком , удостоенным этой награды, после Георгиоса Принтезиса (2015).

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