Итальянский игрок УНИКСа Марко Списсу хочет покинуть Россию

Теги происшествия возможные переходы УНИКС Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Марко Списсу Баскетбол

Итальянский разыгрывающий УНИКСа Марко Списсу собирается покинуть Россию из-за событий на Украине.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Разрыв контракта Списсу пока не обсуждается.

Ранее стало известно, что из России в США намерен вернуться форвард УНИКСа Джаррелл Брэнтли.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.  

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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