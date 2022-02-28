Итальянский игрок УНИКСа Марко Списсу хочет покинуть Россию

Итальянский разыгрывающий УНИКСа Марко Списсу собирается покинуть Россию из-за событий на Украине.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Разрыв контракта Списсу пока не обсуждается.

Ранее стало известно, что из России в США намерен вернуться форвард УНИКСа Джаррелл Брэнтли.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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