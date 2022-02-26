«Жальгирис» запросил поддержку в Сейме Литвы. Клубу грозят санкции из-за отказа играть с российскими командами в Евролиге (Metaratings)

Теги Жальгирис ЦСКА УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Баскетбол

Руководство «Жальгириса» в лице совладельца Арвидаса Сабониса и генерального менеджера Паулюса Мотеюнаса обратились за помощью к представителям Сейма Литовской Республики.

На онлайн-заседании представителей клубов Евролиги было принято решение, что матчи с участием российских команд состоятся и пройдут на нейтральной территории. Данная позиция вызвала несогласие «Жальгириса».

Представители литовского клуба заявили, что откажутся от встреч с российскими клубами и согласны на техническое поражение (0:20). Однако Евролига угрожает «Жальгирису» еще и дополнительными санкциями.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные