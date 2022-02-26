«Жальгирис» запросил поддержку в Сейме Литвы. Клубу грозят санкции из-за отказа играть с российскими командами в Евролиге (Metaratings)

Руководство в лице совладельца Арвидаса Сабониса и генерального менеджера Паулюса Мотеюнаса обратились за помощью к представителям Сейма Литовской Республики.

На онлайн-заседании представителей клубов Евролиги было принято решение, что матчи с участием российских команд состоятся и пройдут на нейтральной территории. Данная позиция вызвала несогласие «Жальгириса».

Представители литовского клуба заявили, что откажутся от встреч с российскими клубами и согласны на техническое поражение (0:20). Однако Евролига угрожает «Жальгирису» еще и дополнительными санкциями.