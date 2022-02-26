Павел Астахов: «Перенос матчей на нейтральные площадки – это санкции против всего российского баскетбола»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился своим мнением по поводу решения перенести домашние матчи российских клубов в своих соревнованиях на нейтральные площадки.

«То что мы сейчас наблюдаем в мире баскетбола – это санкции не только против российских клубов Евролиги, Еврокубка, Лиги чемпионов ФИБА... Это санкции против всего российского баскетбола. Но спорт, и баскетбол в частности, всегда должен быть вне политики! Невозможно, прикрываясь «ценностями», смешивать баскетбол и политику.

Есть такое выражение в баскетболе – «мяч не врет». Произойдет эффект бумеранга. Те, кто сейчас не хочет играть с российскими клубами, даже на нейтральной территории, будут играть с ними на своих великолепных аренах, но в этом случае, российские клубы будут чувствовать себя дома», – сказал Астахов.

, , и , как ожидается, будут временно проводить домашние матчи в Белграде.

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