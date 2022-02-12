«Наггетс» рассчитывают, что Джамал Мюррэй и Майкл Портер в ближайшее время вернутся в строй

«Наггетс» надеются, что разыгрывающий и форвард в ближайшее время вернутся в строй.

По словам президента по баскетбольным операциям Тима Коннелли, он рассчитывает, что Мюррэй и Портер будут здоровы и получат разрешение вернуться на площадку «в не столь отдаленном будущем».

Мюррэй продолжает восстанавливаться после операции по поводу разрыва крестообразных связок левого колена, которую перенес в апреле 2021 года.

Портер в пролом году перенес операцию по поводу травмы спины. Сообщалось, что он не сыграет в сезоне-2021/22.

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