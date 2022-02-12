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    «Наггетс» рассчитывают, что Джамал Мюррэй и Майкл Портер в ближайшее время вернутся в строй

    Теги травмы Денвер НБА Тим Коннелли Джамал Мюррэй Майкл Портер Баскетбол

    «Наггетс» надеются, что разыгрывающий Джамал Мюррэй и форвард Майкл Портер в ближайшее время вернутся в строй.

    По словам президента «Денвера» по баскетбольным операциям Тима Коннелли, он рассчитывает, что Мюррэй и Портер будут здоровы и получат разрешение вернуться на площадку «в не столь отдаленном будущем».

    Мюррэй продолжает восстанавливаться после операции по поводу разрыва крестообразных связок левого колена, которую перенес в апреле 2021 года.

    Портер в пролом году перенес операцию по поводу травмы спины. Сообщалось, что он не сыграет в сезоне-2021/22.

    Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

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