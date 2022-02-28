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    Кендрик Перкинс: «Такой разгром от «Пеликанс» может стоит Вогелю работы»

    Теги Кендрик Перкинс Лейкерс Новый Орлеан НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

    Эксперт ESPN Кендрик Перкинс прокомментировал крупное домашнее поражение «Лейкерс» в матче с «Пеликанс» (95:123).

    По мнению экс-игрока НБА, разгром может привести к отставке главного тренера «озерников» Фрэнка Вогеля.

    «Пеликанс» сегодня хорошенько обработали «Лейкерс». К сожалению, такой разгром может стоит Вогелю работы!

    Лично я не считаю, что Вогеля надо увольнять, но не представляю, что на такой позор не будет никакой реакции», – написал Перкинс в твиттере.

    «Лейкерс» занимают 9-е место на Западе с результатом 27-33.

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