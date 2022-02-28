Генменеджер НБА: «Леброн уже не в состоянии тащить команду»

Анонимный генеральный менеджер оценил нынешний статус форварда , отметив, что не стал бы пытаться объединить его с сыном Бронни в своей команде.

«Не могу говорить за другие команды, но планировать подписание 39-летнего игрока и его сына, про которого я слышал, что он представляет собой игрока среднего уровня, мне сложно себе такое представить.

Леброн все еще хорош, но он уже не в состоянии тащить команду. Единственный вариант пойти на это, если вам требуется собирать полные арены ради кассовых сборов», – сказал управленец.

37-летний Джеймс объявил о желании объединиться с сыном Бронни, который может выйти на драфт в 2024 году.

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