Генменеджер НБА: «Леброн уже не в состоянии тащить команду»

Анонимный генеральный менеджер НБА оценил нынешний статус форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, отметив, что не стал бы пытаться объединить его с сыном Бронни в своей команде.
«Не могу говорить за другие команды, но планировать подписание 39-летнего игрока и его сына, про которого я слышал, что он представляет собой игрока среднего уровня, мне сложно себе такое представить.
Леброн все еще хорош, но он уже не в состоянии тащить команду. Единственный вариант пойти на это, если вам требуется собирать полные арены ради кассовых сборов», – сказал управленец.
37-летний Джеймс объявил о желании объединиться с сыном Бронни, который может выйти на драфт в 2024 году.