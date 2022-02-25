Джоэл Эмбиид: «Харден совсем не такой, как про него пишут»

Центровой «Филадельфии» поделился своим мнением о новом партнере по команде .

«Забавно, ты читаешь все эти истории про него, а на самом деле он совсем не такой, как про него пишут. Он отличный человек, у него отличный характер, всегда улыбается, с ним весело.

Его присутствие в команде действительно многое изменило. Так что я очень рад, что он будет с нами на площадке, и думаю, что его присутствие нам очень поможет», – сказал Эмбиид.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем