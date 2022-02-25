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    Джоэл Эмбиид: «Харден совсем не такой, как про него пишут»

    Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

    Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид поделился своим мнением о новом партнере по команде Джеймсе Хардене.

    «Забавно, ты читаешь все эти истории про него, а на самом деле он совсем не такой, как про него пишут. Он отличный человек, у него отличный характер, всегда улыбается, с ним весело.

    Его присутствие в команде действительно многое изменило. Так что я очень рад, что он будет с нами на площадке, и думаю, что его присутствие нам очень поможет», – сказал Эмбиид.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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