Гэри Пэйтон: «Шак пользовался в туалете ведром, а потом выливал содержимое на новичков»

Знаменитый игрок НБА Гэри Пэйтон вспомнил период совместного выступления с прославленным центровым ’Нилом.

«Мы постоянно шутили. Шак – шутник. Он брал ведро и пользовался им в туалете примерно неделю. И если в туалете вдруг оказывался новичок, то Шак внезапно выливал на него содержимое», – заявил Пэйтон.

По словам Пэйтона, однажды он сам подколол Шакила, выкрав ночью его нижнее белье и подсунув свои штаны. В итоге центровой на следующий день какое-то время разгуливал, прикрывшись полотенцем.

Пэйтон играл с О’Нилом в составе «Майами» и «Лейкерс».

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