Наверх
Sports.ru NBA

    Гэри Пэйтон: «Шак пользовался в туалете ведром, а потом выливал содержимое на новичков»

    Теги Шакил О′Нил Гэри Пэйтон НБА Баскетбол

    Знаменитый игрок НБА Гэри Пэйтон вспомнил период совместного выступления с прославленным центровым Шакилом О’Нилом.

    «Мы постоянно шутили. Шак – шутник. Он брал ведро и пользовался им в туалете примерно неделю. И если в туалете вдруг оказывался новичок, то Шак внезапно выливал на него содержимое», – заявил Пэйтон.

    По словам Пэйтона, однажды он сам подколол Шакила, выкрав ночью его нижнее белье и подсунув свои штаны. В итоге центровой на следующий день какое-то время разгуливал, прикрывшись полотенцем.

    Пэйтон играл с О’Нилом в составе «Майами» и «Лейкерс».

    Споэльстра, Керр или Нерс? Определяем лучшего тренера в НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные