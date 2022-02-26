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    Гэри Пэйтон: «Против Джона Стоктона было сложнее защищаться, чем против Майкла Джордана»

    Теги Майкл Джордан Чикаго Гэри Пэйтон Сиэтл НБА Юта Джон Стоктон Баскетбол

    Член зала баскетбольной славы Гэри Пэйтон рассказал об игроке, которого было труднее всего опекать.

    «Да, против Джона Стоктона было сложнее защищаться, чем против Майкла Джордана. Я должен был работать с ним по всей площадке. Мне нужно было думать о том, как проходить заслоны, какие будут передачи. Он пытался перехватить мяч в ответ, всегда двигался, собирал на мне фолы. Он делал много всего. Я был вынужден всегда фокусировать свое внимание на нем», – признался Пэйтон.

    «Чикаго» Джордана, «Юта» Стоктона и «Сиэтл» Пэйтона соперничали друг с другом за титул чемпиона НБА с 1996 по 1998 год. Во всех трех сезонах побеждали «Буллз».

    В сериале «Последний танец» Джордан заявил, что опека Пэйтона не доставляла ему трудностей на площадке.

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