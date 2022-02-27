Великобритания аннулировала визы игроков сборной Беларуси, которая в понедельник должна была играть в Ньюкасле против британской команды в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

Ранее ФИБА объявила о переносе матча между сборными Беларуси и Великобритании, который был запланирован на 28 февраля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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