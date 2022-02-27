Миндаугас Кузминскас покинет «Зенит» и вернется в Литву (LRT)

Литовский форвард решил покинуть петербургский и вернется в Литву из-за ситуации на Украине, сообщает литовское издание LRT со ссылкой на брата игрока, бывшего центрового «Ритаса», ныне тренера Саулюса Кузьминскаса.

32-летний Кузминскас — один из пяти литовцев, выступающих в России. Артурас Гудайтис также является игроком «Зенита». В пермской «Парме» сразу три литовца, это игроки Адас Юшкевичюс и Эйгирдас Жукаускас, а также главный тренер Казис Максвитис.

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