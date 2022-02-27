Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет УГМК, «Ника» сыграет с новосибирским «Динамо» и другие матчи

В воскресенье, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.
«Надежда» примет УГМК, «Ника» сыграет дома с новосибирским «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Надежда – УГМК
27 февраля. 15.00
Динамо Курск – Спарта энд К
27 февраля. 16.00
МБА – Енисей
27 февраля. 16.00
Ника – Динамо Новосибирск
27 февраля. 18.30
Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 16-1, МБА – 12-3, Ника – 10-5, Енисей – 8-8, Динамо Новосибирск – 8-8, Надежда – 8-9, Динамо Москва – 5-12, Спарта энд К – 7-10, Самара – 5-10, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Спартак Ногинск – 0-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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