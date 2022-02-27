Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет УГМК, «Ника» сыграет с новосибирским «Динамо» и другие матчи

В воскресенье, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

примет УГМК, «Ника» сыграет дома с новосибирским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Надежда – УГМК

27 февраля. 15.00

Динамо Курск – энд К

27 февраля. 16.00

МБА –

27 февраля. 16.00

Ника –

27 февраля. 18.30

Положение команд: УГМК – 17-0, – 16-1, МБА – 12-3, – 10-5, Енисей – 8-8, Динамо Новосибирск – 8-8, Надежда – 8-9, Динамо Москва – 5-12, Спарта энд К – 7-10, Самара – 5-10, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Спартак Ногинск – 0-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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