Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил новосибирское «Динамо», «Спарта энд К» примет «Нику» и другие матчи

В воскресенье, 20 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

УГМК продлил победную серию до 17-0, разгромив на своей площадке новосибирское «Динамо». «Спарта энд К» примет «Нику».

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УГМК – Динамо Новосибирск – 93:57 (13:20, 26:6, 30:12, 24:19)

УГМК: Куигли (20), Джонс (14 + 9 подборов), Меессеман (13), Вадеева (12 + 8 подборов + 5 передач).

ДИНАМО Н: Уэллс (19 + 7 передач), Александер (12 + 13 подборов).

20 февраля. 11.00

Динамо Москва – Динамо Курск

20 февраля. 14.00

энд К –

20 февраля. 16.00

Самара – Пересвет-ЮФУ

20 февраля. 17.00

Положение команд: УГМК – 17-0, – 14-1, МБА – 11-3, Ника – 9-5, Енисей – 8-7, – 8-8, Спарта энд К – 7-9, Надежда – 6-9, – 5-11, Самара – 4-9, Пересвет-ЮФУ – 2-13, Спартак Ногинск – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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