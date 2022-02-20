Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил новосибирское «Динамо», «Спарта энд К» примет «Нику» и другие матчи

В воскресенье, 20 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.
УГМК продлил победную серию до 17-0, разгромив на своей площадке новосибирское «Динамо». «Спарта энд К» примет «Нику».
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Премьер-лига
УГМК – Динамо Новосибирск – 93:57 (13:20, 26:6, 30:12, 24:19)
УГМК: Куигли (20), Джонс (14 + 9 подборов), Меессеман (13), Вадеева (12 + 8 подборов + 5 передач).
ДИНАМО Н: Уэллс (19 + 7 передач), Александер (12 + 13 подборов).
20 февраля. 11.00
Динамо Москва – Динамо Курск
20 февраля. 14.00
Спарта энд К – Ника
20 февраля. 16.00
Самара – Пересвет-ЮФУ
20 февраля. 17.00
Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 14-1, МБА – 11-3, Ника – 9-5, Енисей – 8-7, Динамо Новосибирск – 8-8, Спарта энд К – 7-9, Надежда – 6-9, Динамо Москва – 5-11, Самара – 4-9, Пересвет-ЮФУ – 2-13, Спартак Ногинск – 0-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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