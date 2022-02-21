Премьер-лига. Женщины. «Енисей» – «Надежда», ногинский «Спартак» примет МБА

В понедельник, 21 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.

«Енисей» в Красноярске сыграет с оренбургской «Надеждой», ногинский «Спартак» примет московскую МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Енисей – Надежда

21 февраля. 15:00

Ногинск – МБА

21 февраля. 19:00

Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 15-1, МБА – 11-3, Ника – 10-5, – 8-7, Динамо Новосибирск – 8-8, – 6-9, Динамо Москва – 5-12, Самара – 5-9, Спарта энд К – 7-10, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Спартак Ногинск – 0-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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