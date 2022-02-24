Премьер-лига. Женщины. «Надежда» примет ногинский «Спартак», курское «Динамо» сыграет с «Самарой»

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В четверг, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Надежда» в Оренбурге примет ногинский «Спартак».

Курское «Динамо» дома сыграет с «Самарой».

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Женщины

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НАДЕЖДА – Спартак Ногинск 

24 февраля. 17:00

Динамо Курск – Самара

24 февраля. 18:00

Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 15-1, МБА – 12-3, Ника – 10-5, Енисей – 8-8,  Динамо Новосибирск – 8-8, Надежда – 7-9, Динамо Москва – 5-12, Самара – 5-9, Спарта энд К – 7-10, Пересвет-ЮФУ – 2-14, Спартак Ногинск – 0-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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