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    «Детройт» в следующем сезоне сыграет в форме, которую использовал во второй половине 90-х

    Теги Детройт НБА фото игровая форма экипировка Баскетбол

    «Детройт» в сезоне-2022/23 сыграет в форме, которую использовал в период 1996-2001. Он получил название Teal Era из-за бирюзового цвета экипировки.

    «Пистонс» будут играть в форме, которая полностью копирует ретро-комплекты. Они пользуются культовым статусом у поклонников клуба, но не очень популярны у остальных болельщиков НБА.

    «Детройт» сыграет в ретро-форме только в сезоне-2022/23 и в ограниченном количестве матчей.

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    Morry Gash, AP

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