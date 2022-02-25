«Детройт» в следующем сезоне сыграет в форме, которую использовал во второй половине 90-х

в сезоне-2022/23 сыграет в форме, которую использовал в период 1996-2001. Он получил название Teal Era из-за бирюзового цвета экипировки.

«Пистонс» будут играть в форме, которая полностью копирует ретро-комплекты. Они пользуются культовым статусом у поклонников клуба, но не очень популярны у остальных болельщиков НБА.

«Детройт» сыграет в ретро-форме только в сезоне-2022/23 и в ограниченном количестве матчей.

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Morry Gash, AP