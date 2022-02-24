Бен Симмонс работал с Кайлом Корвером над броском на тренировке «Нетс»

Разыгрывающий «Нетс» готовится к дебюту за команду.

Во время одной из тренировок Симмонс был замечен вместе с тренером по развитию игроков «Бруклина», в недавнем прошлом известным снайпером .

Симмонса критикуют за то, что он редко бросает с дистанции во время матчей.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем