Бен Симмонс работал с Кайлом Корвером над броском на тренировке «Нетс»

Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс готовится к дебюту за команду.
Во время одной из тренировок Симмонс был замечен вместе с тренером по развитию игроков «Бруклина», в недавнем прошлом известным снайпером Кайлом Корвером.
Симмонса критикуют за то, что он редко бросает с дистанции во время матчей.
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Ben Simmons working with Kyle Korver at Nets practice today.— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 23, 2022
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