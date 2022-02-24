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    Бен Симмонс работал с Кайлом Корвером над броском на тренировке «Нетс»

    Теги Бруклин Кайл Корвер НБА видео Бен Симмонс Баскетбол

    Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс готовится к дебюту за команду.

    Во время одной из тренировок Симмонс был замечен вместе с тренером по развитию игроков «Бруклина», в недавнем прошлом известным снайпером Кайлом Корвером.

    Симмонса критикуют за то, что он редко бросает с дистанции во время матчей.

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