Роб Пелинка: «Расс знает, что победа с такими игроками, как Энтони и Леброн, требует жертв»

Генеральный менеджер заявил, что руководство клуба и игроки команды полностью поддерживают .

«Я думаю, что одна из отличительных черт нашего клуба – это поддержка всех игроков, которые носят майку «Лейкерс». Наша работа, как фронт-офиса, тренерского штаба и партнеров по команде, заключается в том, чтобы поддерживать друг друга. Это один из ключей к успеху.

У меня было несколько разговоров с Рассом с тех пор, как мы приобрели его, и я очень ценю это. Как всем известно, Расс — очень добрый человек. Он хочет побеждать, и он знает, что победа с такими влиятельными игроками на площадке, как Энтони и Леброн, требует жертв в его игре. У нас были беседы и с другими игроками, которые прошли через подобные процессы.

Помню, когда я еще был агентом и представлял , он прошел путь от игрока Матча всех звезд в «Филадельфии» до обмена в «Голден Стэйт», где стал играть другую роль. Он сформировал свою игру и выигрывал несколько чемпионатов.

Всем известно, на какие изменения и жертвы пошел Кобе в своей карьере, когда перешел к треугольному нападению. Я никогда не сравниваю одних игроков с другими. Это эволюции и процессы, через которые прошли игроки.

У нас с Рассом были отличные дискуссии по этому поводу. Я думаю, что наш разговор был двусторонним, обе стороны слушали друг друга, и я очень ценю это в Рассе», – рассказал Пелинка.

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